Omicidio di Rogoredo | trasferiti i 4 colleghi di Cinturino indagati per favoreggiamento

Quattro agenti della Polizia di Stato coinvolti in un procedimento legale sono stati spostati in altre sedi. La decisione riguarda colleghi di un agente sospettato di aver favorito qualcuno in un caso di omicidio avvenuto a Rogoredo. Il trasferimento avviene nel contesto di un’indagine in corso e si inserisce in un quadro più ampio di accertamenti.

Milano, 26 febbraio 2026 – Sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo, periferia Milano. Accertamenti interni I quattro sono stati trasferiti a incarichi non operativi in sedi diverse dal commissariato in cui prestavano servizio. Mentre la magistratura indaga sull’aspetto giudiziario della vicenda, confermando la custodia cautelare in carcere per l’agente,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

