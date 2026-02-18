Omicidio Caruso | a 30 anni dalla strage il DNA potrebbe svelare l’identità dell’assassino a Cittanova

A causa di un ritrovamento di DNA recente, il caso dell’omicidio di Giovanni Caruso, avvenuto a Cittanova nel 1996, potrebbe risolversi dopo trent’anni. La scoperta ha riacceso le speranze di identificare il colpevole, ancora sconosciuto, grazie a tecniche scientifiche più avanzate. La Procura di Reggio Calabria ha deciso di riaprire le indagini, concentrandosi sui dati genetici trovati sulla scena del crimine. Questo passo segna una svolta importante in un caso che ha tenuto banco per tre decenni.

Trent'anni dopo, il DNA riapre il caso dell'omicidio di Giovanni Caruso a Cittanova. Reggio Calabria è di nuovo al centro di un'indagine a distanza di trent'anni: la Direzione Distrettuale Antimafia ha riaperto il caso dell'omicidio di Giovanni Caruso, ucciso a colpi di fucile a Cittanova nel 1996. Una svolta resa possibile dalle nuove analisi del DNA estratto da un mozzicone di sigaretta ritrovato sulla scena del crimine, che potrebbero finalmente identificare l'assassino. Un delitto senza risposta nel cuore della Calabria. Il 21 maggio 1996, Giovanni Caruso, all'epoca 39 anni, fu ucciso a Cittanova, un piccolo centro in provincia di Reggio Calabria.