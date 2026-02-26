omicidio di un commercialista in via grande a livorno killer fermato dopo aver tentato la fuga

A Livorno, un commercialista di 56 anni è stato trovato vittima di un grave episodio nel suo studio di via Grande. L’autore dell’atto ha cercato di scappare, ma è stato fermato poco dopo. La scena si è svolta nel cuore della città, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Un commercialista di 56 anni è stato ucciso a coltellate a Livorno nel suo studio in via Grande, nel centro della città toscana. Il presunto responsabile dell’omicidio è stato individuato nonostante abbia tentato la fuga subito dopo aver accoltellato il 56enne. In corso le indagini per capire la dinamica esatta e il movente Ucciso commercialista in pieno centro a Livorno Nel tardo pomeriggio del 26 febbraio un commercialista di 56 anni è stato ucciso nel suo studio a Livorno, in via Grande, nel centro della città toscana. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il 56enne sarebbe stato accoltellato due volte da una persona che si sarebbe poi data alla fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

