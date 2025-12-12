L’omicidio del corriere altra sorpresa in udienza Gioni choc | Non parlo

Durante il processo per l'omicidio di Nicolas Matias Del Rio, si è registrata una nuova svolta: il presidente della corte d’Assise, Sergio Compagnucci, ha comunicato la rinuncia a comparire di Klodjan Gioni dal carcere di Regina Coeli, sorprendendo tutti i presenti in aula.

Grosseto, 12 dicembre 2025 – Altra tappa del processo per l’ omicidio di Nicolas Matias Del Rio, il corriere quarantenne ucciso dopo essere stato rapinato delle borse di lusso che stava trasportando e non è mancata la sorpresa: è stato il presidente della corte d’Assise, Sergio Compagnucci, ad annunciare che dal carcere di Regina Coeli era arrivata la dichiarazione di rinuncia a comparire di Klodjan Gioni. Corriere strangolato. In tre a processo con l’accusa di omicidio Un silenzio inatteso, arrivato quando tutti – difese, pm, familiari – si aspettavano di ascoltare finalmente la voce dell’albanese che alla passata udienza aveva a sorpresa scagionato Kaja, dando appuntamento all’udienza di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it