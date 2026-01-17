Omicidio del capotreno Jelenic trasferito a Bologna Oggi l’addio ad ‘Ambro’

Oggi Marin Jelenic, accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato trasferito a Bologna. L’uomo, croato di 30 anni, potrebbe arrivare già in giornata presso il carcere della città. L’episodio, avvenuto il 5 gennaio in stazione, ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle aree ferroviarie e sulle indagini in corso.

Bologna, 17 gennaio 2026 – Potrebbe arrivare già nella giornata di oggi a Bologna Marin Jelenic, il trentaseienne croato accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso con una sola e letale coltellata all'addome il pomeriggio del 5 gennaio in stazione, aggredito a morte nel vialetto che mette in collegamento il piazzale ovest dello scalo con il parcheggio riservato ai soli dipendenti delle ferrovie. La Procura ha infatti disposto il trasferimento dell'unico indagato del delitto dal carcere di Brescia (Jelenic era stato fermato e catturato a Desenzano del Garda dopo 27 ore di fuga e poi tradotto in un istituto penitenziario bresciano) alla Dozza.

