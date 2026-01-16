Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio Jelenic a breve trasferito a Bologna

Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, sarà trasferito a Bologna nelle prossime ore. È accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, avvenuto il 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna. L’operazione fa seguito alle indagini condotte dalle autorità locali, che hanno identificato Jelenic come responsabile dell’aggressione.

Sarà trasferito a Bologna nelle prossime ore Marin Jelenic, il cittadino croato di 36 anni accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato all'addome il 5 gennaio scorso nel parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna.

