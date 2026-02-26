Omicidio a Livorno in pieno centro | accoltellamento in un palazzo killer in fuga

Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Livorno, dove una persona è stata ferita con un coltello in un appartamento. La scena si è svolta in un edificio nel centro cittadino, mentre il sospetto di aver commesso il gesto si è dato alla fuga. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto per chiarire quanto successo.

Livorno, 26 febbraio 2026 – Omicidio a Livorno, in un appartamento. Una persona, sembra un professionista, sarebbe stata accoltellata. Il killer sarebbe poi fuggito in direzione del porto. Intervento del 118, ma per la persona aggredita non c'è stato niente da fare. Sul luogo dell'omicidio la polizia e i vigili urbani. (In aggiornamento).