Omicidio a Montecalvoli | fermato sull’autostrada A1 il presunto killer In fuga verso Roma

Kevin Muharremi, un giovane di 26 anni di origine albanese, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, e il sospettato, accusato di avergli sparato, stava cercando di raggiungere Roma quando è stato arrestato sull'autostrada A1.

SANTA MARIA AL MONTE (PISA) – Il presunto assassino di Kevin Muharremi, 26enne di origini albanesi, ucciso all’alba di oggi, 14 febbraio 2026, a Montecalvoli, in provincia di Pisa, è stato fermato sull’autostrada A1. L’uomo, connazionale della vittima, è stato rintracciato e fermato in tarda mattinata nel tratto aretino dell’autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. La vittima si trovava in auto con due amici in via della Repubblica, davanti al bar di Montecalvoli, frazione del comune di Santa Maria a Monte quando un’altra vettura si è affiancata e sono partiti diversi colpi di pistola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Il sospettato del omicidio di Kevin Muharemi è stato arrestato mentre viaggiava sull’autostrada A1, diretto verso Roma.

All’alba, un uomo è stato fermato sull’A1 ad Arezzo perché ritenuto responsabile dell’omicidio di un ragazzo albanese di 25 anni, accoltellato a Montecalvoli.

