Omicidio a Livorno commercialista ucciso nel suo studio in pieno centro | l'assassino in fuga

Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Livorno, dove un professionista è stato trovato morto nel suo studio. L’accaduto si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, coinvolgendo un uomo di 56 anni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, mentre l’autore del gesto è attualmente in fuga.