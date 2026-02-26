Omicidio a Livorno commercialista ucciso nel suo studio in pieno centro | l'assassino in fuga
Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Livorno, dove un professionista è stato trovato morto nel suo studio. L’accaduto si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, coinvolgendo un uomo di 56 anni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, mentre l’autore del gesto è attualmente in fuga.
Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, un commercialista di 56 anni è stato ucciso nel suo studio in via Grande, nel pieno centro di Livorno. L'uomo sarebbe stato assassinato a coltellate. Caccia al killer, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
