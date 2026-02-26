Omicidio a Livorno | ucciso nello studio di un commercialista Paura in pieno centro

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Livorno, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno di uno studio di un commercialista. La scena è stata scoperta nel primo pomeriggio di oggi, attirando l’attenzione di residenti e passanti. Le forze dell’ordine sono sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.

LIVORNO – Mistero a Livorno. Un uomo è stato ucciso nel primo pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2026, nello studio di un commercialista in via Grande, in pieno centro. L'assassino è in fuga. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima, di 56 anni, sia stata accoltellata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori.