Omaggio a Miriam Makeba al San Giorgio

Euritmica presenta al Teatro San Giorgio di Udine la sua nuova produzione dedicata a Miriam Makeba, una figura emblematica del ‘900, un mito della musica e della vocalità radicate nella cultura e nei linguaggi del Sud Africa e dell’Africa intera, di cui è stata bandiera e simbolo in un’epoca di emancipazione e lotte, e infine di liberazione, di molti Paesi e di un intero continente.Valerio Marchi, come in altre produzioni analoghe dedicate a John Coltrane o a Nina Simone, narra mirabilmente la vicenda umana e artistica di Mama Africa, in un intreccio stretto con una serie di canzoni del repertorio di Makeba, arrangiate e interpretate da Nicoletta Taricani e dalla band composta da importanti musicisti della nostra scena jazz. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

