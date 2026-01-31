In Altre Parole | Sigfrido Ranucci Giorgio Parisi e Miriam Leone tra gli ospiti

Questa sera, a In Altre Parole, torna Massimo Gramellini con un nuovo appuntamento. Il programma, che va in onda alle 20, affronta temi di attualità e cultura. Tra gli ospiti ci sono Sigfrido Ranucci, Giorgio Parisi e Miriam Leone. La puntata si preannuncia ricca di interventi e confronti diretti.

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 31 gennaio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 31 gennaio 2026. In apertura, Massimo Gramellini accoglie il giornalista Ezio Mauro per analizzare i fatti più rilevanti della settimana e discutere del suo nuovo libro Il silenzio dell'opinione pubblica. Ad arricchire la puntata, una conversazione con il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, in libreria con Le simmetrie nascoste, e un'intervista all'attrice Miriam Leone, protagonista al cinema del nuovo film di Gabriele Muccino Le cose non dette.

