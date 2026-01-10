A Napoli ci sarà via Giorgio Ascarelli | l' omaggio della città al primo presidente azzurro
A Napoli sarà intitolata una nuova via a Giorgio Ascarelli, imprenditore napoletano e primo presidente del Napoli Calcio, ruolo ricoperto dalla fondazione del club nel 1926. Questa iniziativa rende omaggio alla sua figura e alla storia del club, riconoscendo il suo contributo nel panorama sportivo cittadino. La denominazione della strada rappresenta un gesto di memoria e rispetto per un protagonista importante nel patrimonio sportivo di Napoli.
A Napoli ci sarà una strada intitolata a Giorgio Ascarelli, l'imprenditore partenopeo primo presidente del Napoli Calcio dalla fondazione nell'agosto del 1926. La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Laura Lieto, ha approvato nei giorni scorsi all'unanimità la delibera per l'intitolazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
