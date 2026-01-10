A Napoli ci sarà via Giorgio Ascarelli | l' omaggio della città al primo presidente azzurro

A Napoli sarà intitolata una nuova via a Giorgio Ascarelli, imprenditore napoletano e primo presidente del Napoli Calcio, ruolo ricoperto dalla fondazione del club nel 1926. Questa iniziativa rende omaggio alla sua figura e alla storia del club, riconoscendo il suo contributo nel panorama sportivo cittadino. La denominazione della strada rappresenta un gesto di memoria e rispetto per un protagonista importante nel patrimonio sportivo di Napoli.

