Giro di vite contro gli abbandoni In un anno oltre settanta sanzioni

La Polizia locale di Campi e gli ispettori di Alia hanno intensificato i controlli contro gli abbandoni di rifiuti. In un anno, sono state emesse oltre settanta sanzioni a seguito di verifiche in via Mammoli e via Pagnella. Le operazioni hanno portato all’individuazione di responsabili, tra cui un’attività commerciale e cittadini, rafforzando l’impegno per la tutela ambientale e il rispetto delle norme di gestione dei rifiuti.

Giro di vite della Polizia locale di Campi che, insieme agli ispettori ambientali di Alia, ha portato a temine una serie di controlli relativi agli abbandoni di rifiuti segnalati in via Mammoli e in via Pagnella e che hanno permesso di raccogliere prove decisive per individuare i responsabili: in un caso si tratta di abbandono di rifiuti domestici, nell’altro di sversamenti riconducibili all’attività di una ditta. Un lavoro di condivisione a cui hanno contribuito le fototrappole, installate nei punti più sensibili del territorio, con la possibilità di monitorare costantemente la città ed elevare verbali immediati in caso di abbandoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro di vite contro gli abbandoni. In un anno oltre settanta sanzioni Leggi anche: Taxi ed Ncc, giro di vite contro gli abusivi: sanzioni per 20mila euro Leggi anche: Caos sosta nelle vie della movida. Giro di vite della polizia locale, settanta multe in centro storico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giro di vite contro gli abbandoni. In un anno oltre settanta sanzioni; Rifiuti abbandonati nei fossi, scatta il giro di vite: “Multe più salate contro questi incivili. Chi sbaglia paga”; Abbandono dei rifiuti, giro di vite della Polizia locale: prime sei multe da mille euro a Signa; Raccolta rifiuti, la polemica: Le scelte sbagliate non ricadano sui cittadini. Giro di vite contro gli abbandoni. In un anno oltre settanta sanzioni - Il sindaco Tagliaferri: "Le attività di presidio sono costante e verranno rafforzate nei prossimi mesi". lanazione.it

Rifiuti abbandonati in strada: arriva il giro di vite - Dalla tangenziale Nord di Campobasso, aperta da poche settimane, fino a Vinchiaturo o Ripalimosani o Prato ... rainews.it

Rifiuti abbandonati nei fossi, scatta il giro di vite: “Multe più salate contro questi incivili. Chi sbaglia paga” - Il sindaco: “L’effetto deterrente funziona, appena multato un altro trasgressore" ... msn.com

Uno dei primi effetti del giro di vite successivo alla tragedia di Crans Montana. facebook

Auto senza assicurazione: a Pula il giro di vite della Polizia locale x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.