Giorno del ricordo | Celebrare il 10 febbraio con iniziative pubbliche e progetti nelle scuole

Il 10 febbraio si ricorda il Giorno del ricordo, una ricorrenza istituita per preservare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell’Umbria ha proposto di promuovere iniziative pubbliche e attività didattiche nelle scuole, affidando alla giunta regionale l’incarico di organizzare eventi e progetti dedicati a questa ricorrenza, per mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare le nuove generazioni.

La proposta avanzata dalla prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria per "diffondere la conoscenza storica degli eventi legati alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata" Celebrare il Giorno del ricordo attraverso iniziative pubbliche e divulgazione nelle scuole. Questa la proposta avanzata dalla prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria che, con l'atto approvato, impegna la giunta regionale a "a celebrare il Giorno del ricordo, ogni 10 febbraio, attraverso attività di sensibilizzazione e iniziative pubbliche in collaborazione con enti locali, istituzioni, scuole e università, al fine di diffondere la conoscenza storica degli eventi legati alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata".

