Edilizia scolastica Valditara | Dati incompleti non significano mancanza certificazioni Piano da 11 miliardi per messa in sicurezza

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato i dati sull'edilizia scolastica, precisando che dati incompleti non equivalgono a mancanza di certificazioni. Ha inoltre annunciato un piano da 11 miliardi di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Azione riguardo agli Open Data sull'anagrafe scolastica.

