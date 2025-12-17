Edilizia scolastica Valditara | Dati incompleti non significano mancanza certificazioni Piano da 11 miliardi per messa in sicurezza

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato i dati sull'edilizia scolastica, precisando che dati incompleti non equivalgono a mancanza di certificazioni. Ha inoltre annunciato un piano da 11 miliardi di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Azione riguardo agli Open Data sull'anagrafe scolastica.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto all'interrogazione parlamentare presentata da Azione sugli Open Data relativi all'anagrafe dell'edilizia scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, la lettera di Valditara ad Anci e Upi: "Edilizia è priorità, garantire dati aggiornati" - L'edilizia scolastica è una "priorità strategica" e, proprio per consentire interventi tempestivi, "è indispensabile il monitoraggio costante" dello stato di conservazione e di manutenzione delle ... adnkronos.com

Valditara: “In Toscana oltre 676 milioni sull'edilizia scolastica. Accorpamenti, un’opportunità” - Firenze, 29 gennaio 2025 – Edilizia scolastica, lotta al bullismo, accorpamenti delle sedi scolastiche, valorizzazione dei prodotti delle scuole e investimenti in nuovi progetti: questi i temi ... lanazione.it

