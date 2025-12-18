Andare oltre i nostri limiti Valditara presenta l’America’s Cup a scuola Napoli capitale mondiale dello sport 600 milioni per le STEM e 20mila studenti recuperati in Campania grazie ad Agenda Sud

Il Ministro Valditara ha presentato l’America’s Cup a scuola, sottolineando l’impegno di Napoli come capitale mondiale dello sport. Con investimenti di 600 milioni nelle STEM e il recupero di 20mila studenti in Campania grazie ad Agenda Sud, si apre una nuova frontiera di formazione e innovazione, superando i limiti e ispirando giovani talenti a coltivare sogni e capacità.

