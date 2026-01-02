Prevenzioni incendi nelle scuole a Messina oltre 900mila euro

A Messina sono stati destinati oltre 900.000 euro per interventi di prevenzione incendi in tre scuole della città. La misura, annunciata dal sindaco Federico Basile e dall’assessore Francesco Caminiti, mira a migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici attraverso interventi strutturali e di prevenzione, garantendo condizioni più sicure per studenti e personale.

