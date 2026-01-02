Prevenzioni incendi nelle scuole a Messina oltre 900mila euro
A Messina sono stati destinati oltre 900.000 euro per interventi di prevenzione incendi in tre scuole della città. La misura, annunciata dal sindaco Federico Basile e dall’assessore Francesco Caminiti, mira a migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici attraverso interventi strutturali e di prevenzione, garantendo condizioni più sicure per studenti e personale.
Oltre 900mila euro per la prevenzione incendi in tre scuole cittadine. Ad annunciarlo il sindaco Federico Basile e l'assessore Francesco Caminiti.Gli interventi previsti:Scuola Mazzini-Gallo (via Natoli): € 400.000,00 Plesso Boer (via Palermo): € 300.000,00 Plesso Petrarca Ganzirri: € 200.000. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
