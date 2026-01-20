A modo mio Anna Marchetti mette in mostra 60 anni di eleganza

A modo mio, Anna Marchetti celebra 60 anni di eleganza e creatività. La Maison, con sede a Modena, ha saputo distinguersi nel panorama del Made in Italy, unendo tradizione e innovazione. In questo percorso, ha contribuito a raccontare e valorizzare l’eccellenza artigianale italiana, mantenendo un equilibrio tra stile, qualità e raffinatezza. Un anniversario che sottolinea il ruolo di una realtà storica nel panorama della moda italiana.

La Maison Anna Marchetti celebra sessant'anni di creatività e innovazione che hanno contribuito a raccontare Modena nel panorama del Made in Italy. Fondata nel 1966 dalla stilista Anna Marchetti, la Maison ha attraversato decenni di cambiamenti sociali e culturali con una visione coerente.

