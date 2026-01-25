Trevi capitale umbra dell’olio extravergine Presentazione in grande stile dell’annata 2025

Trevi si prepara a essere la capitale dell’olio extravergine Dop dell’Umbria con la presentazione dell’annata 2025. L’evento, in programma il 26 e 27 gennaio, offre un’occasione per scoprire le caratteristiche di questa nuova produzione, rivolta a professionisti, appassionati e operatori del settore. Un momento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze olivicole umbre e alla promozione di un prodotto di qualità.

TREVI Sarà Trevi la capitale umbra dell' olio Dop. Il 26 e 27 gennaio l'Umbria torna a raccontare il suo olio extravergine di oliva Dop con la quinta edizione dell' Anteprima dell'Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, la presentazione dell'annata olearia 2025, rivolta ad appassionati gourmet, oleo ed enoturisti, giornalisti, chef, buyer e operatori di settore. La quinta edizione dell'evento, organizzato dall'associazione Strada dell'olio e.v.o. Dop Umbria in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria e il sostegno del Comune di Trevi, vedrà accendere l'attenzione sulla città di Trevi, oltre alla proposta in anteprima di due nuovi itinerari di oleoturismo esperienziale "Evo&Art Experience", tour incentrati sulla conoscenza dell'antica e affascinante cultura dell'Olio e.

