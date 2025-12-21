Un protocollo d’intesa per rafforzare e dare una visione strategica all’olivicoltura calabrese è stato siglato da Città dell’Olio e Regione Calabria, ponendo le basi per una collaborazione strutturata e duratura a sostegno della filiera olivicola, della valorizzazione dell’olio extravergine di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Una nuova visione per l’olivicoltura calabrese: accordo tra Regione e Città dell’Olio

Leggi anche: Galà dell’Olio, a Bari l’evento che promuove l’eccellenza dell’olivicoltura italiana

Leggi anche: Una giornata tra mito, archeologia e sapori: l’olio extravergine protagonista per la tutela dell’antica città alta di Himera

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’esposizione, offre ai visitatori una nuova visione della città fondata dai Romani sulle sponde del fiume Adige. Mosaici, affreschi e reperti marmorei esposti per la prima volta al pubblico conducono alla scoperta dei colori che abbellivano gli spazi privati e pub - facebook.com facebook