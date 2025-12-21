Una nuova visione per l’olivicoltura calabrese | accordo tra Regione e Città dell’Olio

Un protocollo d’intesa per rafforzare e dare una visione strategica all’olivicoltura calabrese è stato siglato da Città dell’Olio e Regione Calabria, ponendo le basi per una collaborazione strutturata e duratura a sostegno della filiera olivicola, della valorizzazione dell’olio extravergine di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

