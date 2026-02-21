Beppe s’è buttato | Arezzo mia te faccio artornare grande!

Beppe Angiolini si è lanciato in un messaggio appassionato, promettendo di far rivivere Arezzo. La sua dichiarazione nasce dalla volontà di risollevare la città, dopo aver visto alcune difficoltà recenti. Nel suo scritto, cita i documenti come base per le sue idee e confida nel supporto della comunità. La sua determinazione si fa sentire forte, mentre si prepara a mettere in atto le sue proposte per il futuro di Arezzo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE: Lettera di Beppe Angiolini Oh ragazzi, questa non s’aspettava mica nessuno. Beppe Angiolini, il mi’ Beppe di Sugar, ha preso carta e penna e zac! S’è candidato sindaco di Arezzo. “Lo faccio per amore di Arezzo”, dice lui. E già da lì, mezzo popolo s’è commosso e quell’altro mezzo ha detto: “O che gli frulla in capo ora?” “Oh aretini, tocca restituire” Nella sua lettera – bella lunga, tutta col core in mano – Beppe racconta che questa decisione è maturata piano piano, zitto zitto, come la ribollita che sobbolle. Lui, che dice d’essere sempre stato più da lavoro che da politica, s’è trovato a pensare: “O via, un posso stare a guardare e basta”. 🔗 Leggi su Lortica.it

