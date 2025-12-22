Avellino bilancio e sogni di gloria | Non ci accontentiamo del quinto posto

Tempo di lettura: 4 minuti Natale dell’ Unicusano Avellino Basket profuma di ambizione e grandi sfide. Nel consueto incontro di fine anno con la stampa presso il PalaDelMauro, il presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola hanno tracciato un bilancio estremamente positivo della stagione 20252026, proiettando lo sguardo oltre l’orizzonte del quinto posto attuale. Il tema centrale non è stato solo il rendimento tecnico, ma il consolidamento di un progetto che punta senza mezzi termini al ritorno nel massimo campionato nazionale. Il presidente Lombardi ha esordito manifestando grande entusiasmo per il successo ottenuto sabato scorso, definendolo un momento chiave per la consapevolezza del gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it

