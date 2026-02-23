Milan addio sogni di gloria | il Parma lancia l’Inter a +10 Allegri riparte dalla Cremonese per blindare la Champions

Il Milan subisce una sconfitta pesante contro il Parma, che porta l’Inter a +10 in classifica. La squadra di Allegri, ormai lontana dalla vetta, ha mostrato limiti evidenti in fase offensiva. Un risultato che ridimensiona le speranze di competere ai vertici del campionato e mette in discussione le strategie di questa stagione. La squadra si prepara ora a rispondere alle difficoltà in vista delle prossime sfide.

Il verdetto di San Siro ha il sapore amaro della resa, ma non del fallimento. La seconda sconfitta stagionale del Milan, incassata a distanza di sei mesi dalla prima, sancisce con ogni probabilità la fine delle ambizioni tricolori della compagine di Massimiliano Allegri. Lo 0-1 subito per mano del Parma di Cuesta non è solo un incidente di percorso, ma una sentenza che proietta l’Inter a +10, una distanza siderale che a fine febbraio assume i contorni dell’irrecuperabile. Eppure, nel lunedì più nero del popolo rossonero, la classifica offre un paracadute dorato: un secondo posto a quota 54 punti che resta solido e garantisce una serenità necessaria per affrontare il rush finale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il paradosso del Milan: addio sogni di gloria e l'obbligo di blindare l'oro della ChampionsIl Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, causata da errori difensivi evidenti, che lo costringe a ripiegare sulla fase difensiva.

Milan-Parma, Allegri fra sogni e realtà: "Inter nettamente favorita per lo scudetto. E noi non siamo ancora in Champions"Il tecnico del Milan, Allegri, ha spiegato che l'Inter è la favorita per lo scudetto, considerando i punti in palio.

