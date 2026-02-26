Nvidia potrebbe battere apple nel processo di produzione del chip più avanzato di tsmc

Questo approfondimento analizza le indiscrezioni riguardo l’accesso di nVIDIA al processo di produzione da 1,6 nm di tsmc, in relazione all’architettura Feynman e alle potenziali implicazioni sul panorama delle GPU e dei co-processori. Le informazioni indicano un possibile debutto dei primi chip al GTC 2026, con una produzione completa prevista entro il 2028. Si segnalano inoltre l’uso del nodo A16 e l’esplorazione di soluzioni avanzate, tra cui la fotónica su silicio. Secondo le voci di choosun biz, il dispositivo in questione sarebbe una nuova generazione basata sull’architettura feynman. Si ipotizza che sia costruito sul nodo A16 di tsmc, noto anche come 1,6 nm. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

