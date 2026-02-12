Chip gli USA legano i dazi agli investimenti di TSMC

Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno annunciato che i dazi commerciali saranno legati agli investimenti di TSMC, il grande produttore di chip taiwanese. La mossa mira a ridisegnare le rotte di approvvigionamento globali e a rafforzare la presenza americana nel settore tecnologico. La decisione potrebbe portare a tensioni tra Washington e Taipei, mentre le aziende cercano di capire come adattarsi a questa nuova strategia.

Guerra dei Chip: Trump Lega Dazi a Investimenti di TSMC, Ridisegnando le Catene di Approvvigionamento Globali. L'amministrazione Trump ha varato una strategia inedita per incentivare la produzione di semiconduttori sul suolo americano: l'accesso al mercato statunitense, attraverso esenzioni tariffarie, sarà subordinato agli investimenti di aziende come TSMC e altre società taiwanesi negli Stati Uniti. L'accordo, annunciato l'11 febbraio 2026, mira a ridurre la dipendenza americana da fornitori esteri in un settore strategico e a rafforzare la competitività tecnologica degli Stati Uniti. La Mossa di Washington: Incentivi e Condizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Chip TSMC Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato un accordo con Taiwan volto a ridurre i dazi sui prodotti taiwanesi dal 20% al 15%. Samsung sfida TSMC: 2nm e boom di ordini per i chip, scommessa sull'AI e l'efficienza energetica. Samsung si prepara a sfidare TSMC con la produzione di chip a 2 nanometri.

