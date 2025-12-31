Le previsioni meteo per il primo fine settimana del 2026 indicano un lieve aumento delle temperature nel centro-sud, mentre sul resto del Paese continuerà a fare molto freddo. Tuttavia, si prevede un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche intorno all’Epifania, con possibili precipitazioni e un calo delle temperature. È importante monitorare gli aggiornamenti per prepararsi alle variazioni del tempo in questo periodo.

Fine anno gelato anche in Abruzzo come in gran parte del Paese, ma nei prossimi giorni nel centro sud farà meno freddo. A dirlo l meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni:“L’aria fredda giunta sull’Italia farà sentire i suoi effetti nella notte di San Silvestro e all’alba di Capodanno, con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Meno freddo nel primo fine settimana del 2026, ma nuovo peggioramento verso l'Epifania: le previsioni meteo

