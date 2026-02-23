Metalmeccanici nel padovano il 97% dice Sì al nuovo contratto

Il 97% dei metalmeccanici nel padovano ha approvato il nuovo contratto, deciso dopo settimane di negoziati intensi. La forte mobilitazione dei lavoratori ha portato a un consenso quasi totale, con un'ampia partecipazione alle assemblee. Questa conferma rappresenta una vittoria importante per le parti coinvolte e chiude una delle vertenze più lunghe degli ultimi anni. I rappresentanti sindacali annunciano che il rinnovo entrerà in vigore da subito.

Una promozione quasi unanime che chiude una delle vertenze più intense degli ultimi anni. Con un indiscutibile risultato che vede il 97% di voti favorevoli, i metalmeccanici della provincia di Padova hanno ratificato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria. L'esito, giunto al termine dello spoglio nella serata di venerdì 20 febbraio 2026, mette il sigillo su un percorso iniziato il 22 novembre scorso dopo una trattativa serrata e 40 ore di sciopero. Nel padovano, la macchina democratica messa in moto da Fim, Fiom e Uilm ha attraversato capillarmente il territorio.