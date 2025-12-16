Treni | potenziati collegamenti diretti tra Firenze e Montecatini Terme

Sono stati potenziati i collegamenti diretti tra Firenze e Montecatini Terme, migliorando la mobilità quotidiana nella regione. L'incremento del servizio rappresenta un passo importante per rendere il trasporto pubblico più efficiente e rispondere alle esigenze di pendolari, studenti e cittadini che quotidianamente si spostano tra le due città.

© Firenzepost.it - Treni: potenziati collegamenti diretti tra Firenze e Montecatini Terme “Si tratta di una linea strategica per i pendolari – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – questo incremento del servizio è un passo concreto per migliorare la mobilità quotidiana, rendere il trasporto pubblico più efficiente e rispondere alle esigenze reali di chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio." L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crossrail Breakthrough Tunnelling marathon completes Video Crossrail Breakthrough Tunnelling marathon completes Video Crossrail Breakthrough Tunnelling marathon completes Potenziato il servizio ferroviario diretto tra Firenze-Montecatini - Da domenica 14 dicembre, giorno di entrata in vigore dell’orario ferroviario invernale, 15 treni in programma lungo la linea Firenze- nove.firenze.it

Treni, ecco quindici nuove corse. Partito il piano per i pendolari. La rivoluzione entra nel vivo - Arriva da oggi il primo vero segnale tangibile del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme. msn.com

#Napoli- Potenziati i trasporti per il Ponte dell' Immacolata. Linea 6 fino alle 21, Linea 1 fino alle 2 di notte. #Trasporti #Treni #Linea #Turisti #Immacolata #Ponte #NanoTV - facebook.com facebook

Trenitalia, da oggi 15 corse in più tra Pistoia e Montecatini Terme. Grazie ai lavori di raddoppio dei binari servizio regionale potenziato #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.