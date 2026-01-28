Ematologo Corradini | Terapia singola liso-cel migliora qualità vita pazienti con linfoma

Questa mattina, l’ematologo Corradini ha annunciato che la terapia singola con liso-cel può migliorare la qualità della vita dei pazienti con linfoma. Secondo le sue parole, questa terapia funziona in modo diverso rispetto ad altre Car-T come tisa-cel o axi-cel, che sono già in uso per trattare i linfomi aggressivi recidivanti o refrattari. La novità potrebbe rappresentare un passo avanti importante per chi lotta contro questa malattia.

Nel trattamento dei linfomi aggressivi recidivanti o refrattari, "il meccanismo produttivo di liso-cel è completamente diverso da quello di tisa-cel o axi-cel", le altre Car-T disponibili. “Liso-cel, a parità di efficacia, presenta una tossicità molto più bassa. Un elemento che può comportare un risparmio di costi a carico del servizio sanitario, legati alla degenza o alle complicanze della malattia". Inoltre, rappresenta “un buon salto in avanti per il paziente, non solo per la guarigione, ma anche per la qualità della vita, perché si tratta di un trattamento singolo". Così Paolo Corradini, professore di Ematologia all’università degli Studi di Milano e direttore della divisione di Ematologia e trapianto di midollo osseo alla Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, all’incontro organizzato nel capoluogo lombardo da Bristol Myers Squibb Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un nuovo trattamento per i linfomi aggressivi recidivanti o refrattari sembra promettere bene.

