Nuova legge elettorale il costituzionalista messinese Ainis | L' elettore non decide nulla rischio incostituzionalità

Una recente discussione sulla nuova legge elettorale evidenzia come le modifiche introducano meccanismi che riducono il ruolo diretto dell'elettore nel processo di scelta, favorendo candidati multipli e liste bloccate. Questa situazione solleva dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali, poiché si osserva un cambiamento nel modo in cui viene esercitato il diritto di voto.

« Lo scandalo delle ultime leggi elettorali è che trasferiscono la sovranità dall'elettore all'eletto con pluri-candidature e listini bloccati. In questa proposta, di cui ancora si attende il testo, questi due congegni rimangono e vengono amplificati. Nel Rosatellum, almeno, c'era la quota dei collegi uninominali scelta dagli elettori, quota che in questo caso verrebbe meno. Dunque, in pratica, gli elettori non decidono più niente ». "C'è un forte sospetto di incostituzionalità" Lo dice il costituzionalista Michele Ainis (messinese) interpellato sulla nuova legge elettorale. «Inoltre - aggiunge - c'è un forte sospetto di incostituzionalità per un risultato drogato da un premio di maggioranza abnorme, che possiamo stimare in circa il 17%.

