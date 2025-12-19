Cantiere nuova Gamec ritardi e inadempimenti gravi | il Comune chiede la risoluzione del contratto
LA DECISIONE. L’Amministrazione comunale ha dato formalmente avvio alla procedura di risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa Manelli S.p.a., aggiudicataria dei lavori, iniziati a ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: “Gravi inadempimenti e ritardi”, il Comune risolve il contratto con l’impresa: la nuova Gamec è ferma al palo
Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto - L’Amministrazione comunale ha dato formalmente avvio alla procedura di risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa Manelli S. ecodibergamo.it
Nuova Gamec, «gravi inadempimenti e ritardi nei lavori»: il Comune avvia la risoluzione del contratto con l'impresa - L'amministrazione si dice fiduciosa per la ripresa tempestiva del cantiere, ma restano i dubbi sulla conferma dei finanziamenti ... bergamo.corriere.it
“Gravi inadempimenti e ritardi”, il Comune risolve il contratto con l’impresa: la nuova Gamec è ferma al palo - Palafrizzoni avvia la procedura per rescindere l'appalto con la Manelli Spa, che versa in una grave crisi finanziaria. bergamonews.it
