Nuova Gamec risolto il contratto con la Manelli Il Comune | Ora possiamo pescare dalla graduatoria

Da bergamonews.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bergamo ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per risolvere il contratto con Manelli Spa, l’impresa incaricata dei lavori per la Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Grazie a questo parere favorevole dal Collegio Consultivo Tecnico, l’amministrazione può ora attingere dalla graduatoria per nuove assegnazioni, proseguendo con le operazioni di riqualificazione e sviluppo delle strutture culturali cittadine.

Bergamo. Il Comune di Bergamo ha ricevuto parere favorevole dal Collegio Consultivo Tecnico alla risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Manelli Spa, che si era aggiudicata i lavori per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Il parere, espresso a maggioranza dal Collegio (formato da due membri nominati rispettivamente dalla stazione appaltante e dall’appaltatore e da un presidente individuato dal Mit) riunitosi in ultima seduta il 19 gennaio 2026, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici per procedere alla risoluzione, alla luce delle gravi criticità emerse durante l’esecuzione del contratto.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

“Gravi inadempimenti e ritardi”, il Comune risolve il contratto con l’impresa: la nuova Gamec è ferma al paloIl Comune di Bergamo ha deciso di risolvere il contratto con l’impresa Manelli Spa, responsabile dei lavori per la nuova sede della Gamec nell’ex Palazzetto dello sport di piazzale Oberdan.

Leggi anche: Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

nuova gamec risolto ilNuova Gamec, risolto il contratto con la Mandelli. Il Comune: Ora possiamo pescare dalla graduatoria - Parere favorevole del Collegio Consultivo Tecnico alla risoluzione del contratto: il Comune può scorrere la graduatoria per far ripartire i lavori ... bergamonews.it

nuova gamec risolto ilCantiere Gamec, ok alla risoluzione del contratto: ora il Comune può incaricare un’altra azienda - LA DECISIONE. Il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto d’appalto per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) di ... ecodibergamo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.