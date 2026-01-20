Nuova Gamec risolto il contratto con la Manelli Il Comune | Ora possiamo pescare dalla graduatoria

Il Comune di Bergamo ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per risolvere il contratto con Manelli Spa, l’impresa incaricata dei lavori per la Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Grazie a questo parere favorevole dal Collegio Consultivo Tecnico, l’amministrazione può ora attingere dalla graduatoria per nuove assegnazioni, proseguendo con le operazioni di riqualificazione e sviluppo delle strutture culturali cittadine.

Bergamo. Il Comune di Bergamo ha ricevuto parere favorevole dal Collegio Consultivo Tecnico alla risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Manelli Spa, che si era aggiudicata i lavori per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Il parere, espresso a maggioranza dal Collegio (formato da due membri nominati rispettivamente dalla stazione appaltante e dall’appaltatore e da un presidente individuato dal Mit) riunitosi in ultima seduta il 19 gennaio 2026, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici per procedere alla risoluzione, alla luce delle gravi criticità emerse durante l’esecuzione del contratto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Gravi inadempimenti e ritardi”, il Comune risolve il contratto con l’impresa: la nuova Gamec è ferma al paloIl Comune di Bergamo ha deciso di risolvere il contratto con l’impresa Manelli Spa, responsabile dei lavori per la nuova sede della Gamec nell’ex Palazzetto dello sport di piazzale Oberdan.

Leggi anche: Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Nuova Gamec, risolto il contratto con la Mandelli. Il Comune: Ora possiamo pescare dalla graduatoria - Parere favorevole del Collegio Consultivo Tecnico alla risoluzione del contratto: il Comune può scorrere la graduatoria per far ripartire i lavori ... bergamonews.it

Cantiere Gamec, ok alla risoluzione del contratto: ora il Comune può incaricare un’altra azienda - LA DECISIONE. Il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso parere favorevole alla risoluzione del contratto d’appalto per la realizzazione della Nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) di ... ecodibergamo.it

“Il futuro della cultura a Bergamo” - Lunedì 19 gennaio alle 18.30, alla Sala Galmozzi di Bergamo. facebook.com/story.phpstor… Dall’Accademia Carrara alla nuova sede della GAMEC, dal Teatro Donizetti al Palacreberg: negli ultimi anni la gestione della cul x.com

Lunedì 19 gennaio alle 18.30, alla Sala Galmozzi di Bergamo, si terrà l’incontro pubblico “Il futuro della cultura a Bergamo”. Dall’Accademia Carrara alla nuova sede della GAMEC, dal Teatro Donizetti al Palacreberg: negli ultimi anni la gestione della cultura i facebook