Ecco tutte le informazioni conosciute sulla Dacia Evader 2026 — la nuova elettrica entry-level che Dacia sta preparando per il mercato europeo Cos’è la Dacia Evader?. La Dacia Evader è il nome provvisorio del prossimo modello elettrico di casa Dacia, pensato per essere la elettrica più accessibile della gamma. È prevista come successore della Dacia Spring e punta a essere competitiva per prezzo e praticità nel traffico urbano ed extra-urbano leggero. Quando arriva. Presentazione e lancio commerciale: fine 2026.. Non ci sono ancora date precise per l’arrivo nelle concessionarie, ma si parla di ultimi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Evader 2026: come sarà la piccola elettrica

