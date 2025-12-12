Nuova Dacia Oroch 2026 | arriva il pick-up su base nuova Dacia Duster

La nuova Dacia Oroch 2026 si prepara a rivoluzionare il segmento dei pick-up, basandosi sulla piattaforma della Dacia Duster. Questo modello, atteso entro il 2025-2026, promette innovazioni e aggiornamenti significativi, consolidando la presenza del marchio nel mercato dei veicoli utilitari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle evoluzioni previste per la Dacia Oroch.

Ecco tutte le informazioni aggiornate (fino al 2025) sulla DaciaRenault Oroch e sulla sua evoluzione prevista per il 2026, incluso il possibile pick-up su base Duster: Che cos'è la DaciaRenault Oroch. La RenaultDacia Oroch è un pick-up compatto a doppia cabina originariamente basato sul SUV Dacia Duster e venduto principalmente nei mercati sudamericani (Brasile, Argentina, Messico, Colombia). Non è mai stato ufficialmente commercializzato in Europa. Caratteristiche base (attuale Oroch). 4 porte e cabina per 5 persone.. Basato sulla piattaforma della Dacia Duster, con passo allungato rispetto al SUV.