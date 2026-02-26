Novipiù Monferrato Basket annuncia l'ingaggio di un nuovo giocatore per rinforzare la squadra in vista delle sfide più impegnative della stagione. La società ha ufficializzato l'ingresso nel roster di un giovane talento, nato nel 2003, che porterà nuove energie e competenze nel reparto guardie. La scelta mira a migliorare le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una nuova acquisizione rafforza la formazione in vista del rush finale della stagione. Gianmarco Fiusco, guardia nata nel 2003, entra a far parte del roster rossoblù con l’obiettivo di offrire un contributo immediato e di qualità. Pieghe atletiche e lucidità di compatibilità rendono il profilo pronto a inserirsi in un contesto competitivo, dove la gestione delle rotazioni diventa cruciale per affrontare i prossimi impegni. Fiusco è 198 centimetri di altezza per 87 chilogrammi di peso, con la versatilità tipica della guardia che può inserirsi anche in cabina di regia quando necessario. La sua fisicità e la capacità di lettura del gioco lo rendono idoneo a contribuire in diverse situazioni tattiche, offrendo dinamismo e incremento delle rotazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Novipiù Monferrato Basket ingaggia Gianmarco Fiusco

