Basket | Gianmarco Pozzecco torna ad allenare sulla panchina del Galatasaray

Gianmarco Pozzecco riprende il suo percorso da allenatore, assumendo il ruolo di head coach del Galatasaray. Dopo l’esperienza con la nazionale italiana, l’allenatore torna a dirigere una squadra professionistica, portando la sua esperienza e competenza nel campionato turco. Questa nomina rappresenta un passo importante nella sua carriera e una nuova sfida nel panorama cestistico internazionale.

Si rivede su una panchina Gianmarco Pozzecco. L’ex coach della Nazionale italiana sarà il nuovo allenatore del Galatasaray. Succede al dimissionario Yakup Sekizkök, che era arrivato a febbraio del 2024. Pozzecco ritrova Vladimir Micov (attualmente ds del club), altro habitué del passato del campionato italiano. Il contratto firmato dal Poz è valido fino alla stagione 2026-2027, e rappresenta il suo terzo passaggio lontano dalla madrepatria in termini di panchina. In passato, infatti, sia da vice che da capo allenatore era stato parte del Cedevita Zagabria (al fianco del suo ex compagno di squadra ai tempi della Varese della stella Veljko Mrsic ) e dell’ASVEL Villeurbanne. 🔗 Leggi su Oasport.it

