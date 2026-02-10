San Marino ingaggia Quevedo come catcher

San Marino ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Yojhan Quevedo come nuovo catcher. La squadra ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il reparto ricezione e migliorare le prestazioni in campo. Quevedo, che arriva dai campionati internazionali, è già in allenamento con il team e si prepara a esordire nelle prossime partite.

San Marino Baseball presenta un aggiornamento significativo sul piano della gestione del roster di ricezione: Yojhan Quevedo è il nuovo catcher dei campioni d'Italia, subentrando in seguito a problemi burocratici che hanno impedito il tesseramento di Dennis Ortega. L'ingresso di Quevedo va a rafforzare il reparto ricevitori, offrendo esperienza internazionale e solidità difensiva dietro il piatto. Il club sammarinese ha ufficializzato l'ingresso di Yojhan Quevedo come nuovo ricevitore della squadra. Ortega, inizialmente annunciato come rinforzo, non ha potuto completare le procedure di tesseramento per motivi burocratici.

