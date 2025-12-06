Maggio Fiorentino in scena il concerto di Natale col coro di voci bianche
Firenze, 6 dicembre 2025 – Domenica 7 dicembre, alle ore 11 nella Sala Mehta del teatro del Maggio, va in scena il tradizionale concerto di Natale. Sul podio, alla guida del coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e del Sestetto d’archi dell’Ensemble orchestrale dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, la direttrice Sara Matteucci. Nel ricco programma musicale spicca il “Magnificat” di Kim André Arnesen e “A Christmas festival” di Leroy Anderson. Come ogni anno si rinnova il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale al teatro del Maggio. Domenica 7 dicembre alle ore 11 sul podio della Sala Zubin Mehta la direttrice Sara Matteucci, Maestra del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio, anch’esso protagonista della festosa mattinata musicale natalizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
