Branca la donazione di Fondazione Perugia | nuove tecnologie per aiutare i pazienti
Branca, parte della generosa donazione di Fondazione Perugia, si impegna a migliorare l’assistenza sanitaria attraverso l’adozione di tecnologie avanzate. La donazione di un monitor amagnetico con unità di controllo remoto, destinato all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, rappresenta un importante passo avanti per garantire cure più sicure e innovative ai pazienti del territorio. Un gesto concreto che sottolinea l’impegno della comunità nel potenziare il servizio sanitario locale.
Fondazione Perugia ha effettuato una nuova e significativa donazione all'Usl Umbria 1: un monitor amagnetico con unità di controllo remoto, completo di accessori, destinato al presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino. Si tratta di una tecnologia avanzata che consente di monitorare in.
Ospedale di Branca, la donazione: nuovo macchinario da 6mila euro per il Centro regionale di Fibrosi Cistica.
Donazione multiorgano nell'azienda ospedaliera di Perugia - E' stata eseguita nei giorni scorsi, presso la terapia intensiva cardio toraco vascolare (Tipoc) dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, una donazione multiorgano a seguito ... ansa.it
Fondazione Perugia, 'una gestione prudente e solida' - il proprio impegno per la tutela del patrimonio e il sostegno concreto al territorio, anche in un ... ansa.it
Ospedale di Branca donazione della famiglia Franco Colaiacovo in ricordo dell imprenditore
Ospedale di Branca, analizzatore di ossido nitrico donato al Centro regionale di Fibrosi Cistica #tuttoggi #ComunicatiStampa #GubbioeGualdo #SaluteBenessere #branca #donazione #evidenza #ospedale #scoop | http://ow.ly/NCrL106rRB4 - facebook.com facebook
