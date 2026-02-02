Apre Cardiologia all'ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli | 10 posti letto e nuove tecnologie

Da oggi l’ospedale CTO dei Colli Aminei di Napoli ha una nuova unità di cardiologia. Sono stati attivati 10 posti letto e nuove tecnologie per curare meglio i pazienti. La rinnovata Cardiologia, diretta dal dottor Michele D’Alto, vuole offrire servizi più moderni e più efficienti. L’ospedale punta a migliorare i trattamenti e ridurre le liste di attesa.

All'ospedale Cto attivata la nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta dal dottor Michele D’Alto. Prenderà in carico i pazienti con problemi cardiologici dal Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ospedale CTO Nuove tecnologie per la diagnosi: l’ospedale rafforza i reparti di Cardiologia e Diabetologia L'ospedale di Cento potenzia le proprie strutture diagnostiche con l'acquisto di un ecocardiografo di ultima generazione e di nuove apparecchiature per la diagnosi diabetologica. Vibo, trasferiti Cardiologia e Medicina all'ospedale Jazzolino: attivati due nuovi posti letto Nel fine settimana, i reparti di Cardiologia e Medicina sono stati trasferiti con successo all’interno dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove sono stati attivati due nuovi posti letto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ospedale CTO Argomenti discussi: Donato un elettrocardiografo al Servizio di Cardiologia dell’ospedale di Lugo; Dall’IA allo shock cardiogeno: le nuove frontiere della cardiologia protagoniste alle Giornate Torinesi; Ciclo di incontri sul cuore alla Cardiologia dell’Ospedale di Lugo; Ecocardiografia e medicina sportiva. Esperti a confronto. Prevenzione cardiovascolare: l’Ospedale della Valdichiana Aretina aderisce a Cardiologie ApertePromuovere la prevenzione cardiovascolare e rafforzare la consapevolezza sull’importanza di stili di vita corretti: con questi obiettivi l’Ospedale della Valdichiana Aretina partecipa anche quest’anno ... arezzonotizie.it Cardiologie aperte all’Asst Garda, insieme per il cuoreL'azienda sanitaria, dal 9 al 15 febbraio, aderisce alla 20esima edizione dell’iniziativa Cardiologie Aperte: 20 anni con il cuore aperto. Per continuare a proteggere il domani. quibrescia.it Telecardiologia e cooperazione sanitaria: il Policlinico di Bari apre un ponte verso Libano e Giordania Migliorare l’accesso alle cure cardiologiche nei contesti più fragili del Mediterraneo: è questo l’obiettivo del progetto SALAM – Social, Sustainable and - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.