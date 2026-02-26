Nothing presenta una nuova versione delle sue cuffie over-ear, chiamate Headphone (a). Queste nuove cuffie arrivano con colori aggiornati e una batteria che dura più a lungo rispetto ai modelli precedenti. L’azienda ha annunciato queste novità insieme al lancio del nuovo telefono, creando un’interessante proposta per gli appassionati di tecnologia e audio. La presentazione si inserisce nel catalogo già esistente del marchio.

un nuovo capitolo nel catalogo Nothing si concentra sull’Headphone (a), la terza proposta di cuffie over-ear della casa, annunciata in concomitanza con la presentazione del Phone (4a). le prime indicazioni evidenziano una commercializzazione imminente e confermano nuove colorazioni audaci, insieme alla promessa di autonomia estremamente elevata. l’Headphone (a) viene ufficialmente confermato come complemento del Phone (4a) e il debutto è fissato per il 5 marzo, in parallelo con la serie Nothing Phone (4a). l’offerta audio over-ear punta a colorazioni vivaci e a offrire la più lunga autonomia mai registrata tra i prodotti Nothing fino ad oggi. l’anticipazione visiva mostra una nuova tonalità gialla, simile a quella disponibile su Nothing Ear (a), e un’estetica che richiama, in parte, Nothing Headphone (1). 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Nothing headphone anteprima rivela nuovi colori e durata della batteria più lunga

Pixel 10a: durata batteria 30 ore, camera coach e nuovi coloriil pixel 10a è prossimo al debutto con i pre-ordini che dovrebbero aprirsi a breve.

Galaxy S26: Fuga di immagini rivela design e colori dei nuovi modelli Samsung in anteprima al lancio del 25 febbraio.Galaxy S26: La Fuga di Immagini Anticipa il Nuovo Top di Gamma Samsung A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale prevista per il 25...

Headphone (1): le prime over-ear di Nothing fanno centro! La recensioneOggi vi parliamo di un prodotto davvero interessante, le prime cuffie over-ear del marchio londinese Nothing. Si chiamano Headphone (1) e sono appena state presentate proprio oggi nella capitale ... hwupgrade.it

Nothing Headphone (1), analogico e digitale si incontrano in un design eccentrico | RecensioneLe Nothing Headphone (1) irrompono sul mercato con un mix audace di design distintivo, qualità audio d'eccellenza e un prezzo competitivo che le rende una proposta intrigante. Frutto della ... tomshw.it