Pixel 10a | durata batteria 30 ore camera coach e nuovi colori

il pixel 10a è prossimo al debutto con i pre-ordini che dovrebbero aprirsi a breve. le anticipazioni indicano una gamma di funzionalità pensate per semplificare l’uso quotidiano, accompagnate da un’autonomia promettente e da una strategia di prezzo contenuto. l’obiettivo è offrire una esperienza affidabile senza eccellere in innovazioni invasive, mantenendo forti legami con la linea pixel. pixel 10a: anticipazioni su specifiche e funzioni. secondo una scheda tecnica inedita e un breve spot di presentazione, il pixel 10a dovrebbe introdurre Camera Coach (in francese Coach photo ), un supporto basato sull’ intelligenza artificiale che guida i fotografi alle prime esperienze a catturare immagini migliori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Pixel 10a potrebbe offrire una durata della batteria migliore secondo una fuga di notizieIl nuovo Pixel 10a potrebbe avere una batteria che dura di più, secondo alcune fughe di notizie.

Google Pixel 10a presentato con quattro nuovi colori: dettagli e immagini rilasciateQuesta mattina Google ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il nuovo smartphone di fascia media.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Google Pixel 10a: la batteria sarà migliore del 9a, maggiore efficienza energetica e classe A europea; Google Pixel 10a: nuovi render e dettagli su autonomia, riparabilità e resistenza; Google Pixel 10a avrà un’autonomia superiore ai modelli Pixel 10; Pixel 10a avrà un'autonomia migliore del 9a. Lo sappiamo dall'etichetta energetica europea.

Pixel 10a messo a nudo: render, autonomia e riparabilitàUn dispositivo molto atteso per quanto riguarda la scena degli smartphone è il prossimo Pixel 10a, di quest'ultimo ormai sappiamo praticamente tutto e non rima ... tecnoandroid.it

Google Pixel 10a avrà un’autonomia superiore ai modelli Pixel 10Le informazioni sul Google Pixel 10a disponibili sull'etichetta energetica rivelano un'autonomia davvero notevole. tuttoandroid.net

Batteria Pixel 7 Buonasera, Dopo 2 anni e mezzo che possiedo il pixel 7 questa è la durata della batteria in una giornata lavorativa media dove il telefono lo guardo a malapena. Arrivo la sera che alle 21 massimo devo collegarlo alla presa. Stesso discorso di facebook