Galaxy S26 | Fuga di immagini rivela design e colori dei nuovi modelli Samsung in anteprima al lancio del 25 febbraio

Galaxy S26: La Fuga di Immagini Anticipa il Nuovo Top di Gamma Samsung. A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio a San Francisco, la prossima serie di smartphone Samsung, Galaxy S26, si svela attraverso una massiccia fuga di immagini. I render, diffusi dal noto leaker Evan Blass, mostrano nel dettaglio i modelli S26, S26+ e S26 Ultra, anticipando design, colori e possibili specifiche tecniche. L’evento californiano, atteso come un momento chiave per l’azienda sudcoreana, si preannuncia ora con un’inedita trasparenza, sollevando interrogativi sulle strategie di marketing e sulla sicurezza delle informazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Samsung ha confermato indirettamente la data di uscita del Galaxy S26.

