Controlli interforze al Maas sotto sequestro quattro tonnellate e mezzo di prodotti ortofrutticoli

Nei giorni scorsi, la task force coordinata dalla questura di Catania ha eseguito dei controlli sulla filiera alimentare all'interno del Maas di Catania. L’intervento ha visto impegnati i poliziotti della squadra volanti, della divisione anticrimine e del X reparto mobile, che hanno operato insieme al personale della forestale, dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, con i medici e i tecnici del servizio Igiene pubblica, Spresal e del servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. Presenti anche gli agenti del settore annona della polizia locale. Sono state verificate le autorizzazioni per la vendita degli alimenti e la tracciabilità della merce, effettuando accertamenti sulla regolarità delle posizioni lavorative e sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. In alcuni box del Maas sono emerse criticità tali da disporre il sequestro di 4,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli provenienti dall’estero e privi dei documenti necessari per determinare l’esatta provenienza degli alimenti, come accertato dalla polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

