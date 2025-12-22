Una parola vera | pace

Molti sono i riferimenti, in quest'ultimo periodo, al clima che si era instaurato in Europa negli anni antecedenti la Prima guerra mondiale. Elenchiamone alcuni: L'esasperazione del nazionalismo, il forte richiamo ad una economia di guerra e la rincorsa agli armamenti, la crisi delle relazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Una parola vera: pace

Costruire la pace: cuori, desiderio e azioni concrete - “La pace non è un’utopia spirituale”, ha detto papa Leone XIV alla CEI nel giugno di quest’anno, “è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. ilsussidiario.net

La vera pace è silenziosa - Prima di cedere all'incanto delle iniziative che sventolano la parola "pace" come un lasciapassare morale, è doveroso porsi una domanda semplice: si agisce per aiutare o per apparire? ilgiornale.it

