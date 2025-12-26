undefinedA distanza di qualche mese dalla lettera indirizzata a Papa Leone XIV e pubblicata da TerniToday che aveva suscitato un ampio dibattito, don Gianni Sabatini, 75 anni, ex parroco di San Gemini e figura storica della diocesi ternana, torna a parlare direttamente. Lo fa in un’intervista. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

VIDEO | Intervista a don Gianni Sabatini: "Non si può parlare di pace senza disarmarsi. Gesù ci ha insegnato la non violenza, non la deterrenza"

