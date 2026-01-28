Ruba dei capi e minaccia la responsabile del negozio che la scopre | arrestata

La polizia di Verona ha arrestato una donna di 30 anni di origine albanese. La donna aveva rubato capi di abbigliamento in un negozio e stava per scappare con la merce non pagata quando è stata fermata dagli agenti. Quando la responsabile del negozio l’ha sorpresa, la trentenne ha anche minacciato di reagire.

Una trentenne di origine albanese è stata arrestata dalla polizia di Stato di Verona nel pomeriggio, in quanto avrebbe rubato dei capi d’abbigliamento all’interno di un negozio, per poi allontanarsi con la merce non pagata e, una volta scoperta, avrebbe minacciato la responsabile dell'attività.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

