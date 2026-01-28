Ruba dei capi e minaccia la responsabile del negozio che la scopre | arrestata
La polizia di Verona ha arrestato una donna di 30 anni di origine albanese. La donna aveva rubato capi di abbigliamento in un negozio e stava per scappare con la merce non pagata quando è stata fermata dagli agenti. Quando la responsabile del negozio l’ha sorpresa, la trentenne ha anche minacciato di reagire.
Una trentenne di origine albanese è stata arrestata dalla polizia di Stato di Verona nel pomeriggio, in quanto avrebbe rubato dei capi d’abbigliamento all’interno di un negozio, per poi allontanarsi con la merce non pagata e, una volta scoperta, avrebbe minacciato la responsabile dell'attività.🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondimenti su Verona Negozio
Ruba capi di abbigliamento in un negozio del centro e tenta la fuga: arresto lampo sul corso Garibaldi
Un tentativo di furto nel cuore di Reggio Calabria si è concluso con un arresto rapido.
Entra in un negozio del centrpo e ruba cosmetici, ma la responsabile la blocca e la fa arrestare: nei guai una giovane canturina
Ultime notizie su Verona Negozio
Argomenti discussi: Ruba capi d’abbigliamento in un negozio e poi tenta la fuga: ragazza trentenne arrestata; Ruba dei capi e minaccia la responsabile del negozio che la scopre: arrestata; Davos : Trump ruba la scena – Le Taurillon; Ruba in due diversi negozi, arrestato dai carabinieri un 48enne.
Ruba furgone e poi capi d’abbigliamento al centro commerciale: arrestatoItaliano, 51enne, pluripregiudicato; questo l’identikit del responsabile del furto di un furgone e di un successivo furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di abbigliamento del centro ... umbria24.it
In vacanza con capi rubati: traditi dalle fotoUna coppia è finita nei guai per aver rubato abbigliamento da sci in un negozio del centro storico. La ... msn.com
Ruba capi d'abbigliamento in un negozio ma viene scoperto dalla polizia. Denunciato un pregiudicato tarantino di 25 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.