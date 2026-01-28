Ruba dei capi e minaccia la responsabile del negozio che la scopre | arrestata

La polizia di Verona ha arrestato una donna di 30 anni di origine albanese. La donna aveva rubato capi di abbigliamento in un negozio e stava per scappare con la merce non pagata quando è stata fermata dagli agenti. Quando la responsabile del negozio l’ha sorpresa, la trentenne ha anche minacciato di reagire.

