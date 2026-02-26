Noi iraniani vivi | le grida dei giovani manifestanti di Teheran

Gli studenti in Iran appendono topolini di peluche sugli alberi, mentre i pasdaran armati fino ai denti si preparano alla guerra. Una parola che è sulla bocca di tutti a ogni evento e che spaventa il regime “Dagli accordi all'attacco militare, ecco le opzioni contro l'Iran”. Parla Amos Yadlin Roma. “Non possiamo voltare pagina”, dice Kaveh. Ha vent’anni, studia ingegneria, non ha ancora preso la patente, anche se ne avrebbe bisogno come l’aria, ma non ha tempo dice, non ne ha perché a Teheran si muove tutto troppo veloce e domani chissà cosa accadrà. “Magari la guerra, magari la morte”. Da cinque giorni Kaveh è tornato a... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

