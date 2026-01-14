Iran | Se USA attaccano bombarderemo le basi medici iraniani | Sparano agli occhi dei manifestanti news in diretta
Le recenti tensioni in Iran hanno portato a un incremento delle proteste e a un alto numero di vittime. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulle azioni delle autorità e sulle reazioni internazionali, tra cui minacce di risposta militare e interventi di medici che denunciano violenze contro i manifestanti. Un quadro in evoluzione che richiede attenzione e informazione accurata sulle dinamiche in corso nel paese.
Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso. Trump promette l'invio di aiuti. Teheran replica: "Se attaccati colpiremo le basi Usa". Intanto la terribile testimonianza di alcuni medici iraniani: "Sparano i manifestanti negli occhi per renderli ciechi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le basi”, medici iraniani: “Sparano agli occhi, vogliono che diventino ciechi”, news in diretta
Leggi anche: Iran: “Se USA ci attaccano bombarderemo le sue basi”, Trump ai manifestanti: “Presto arrivano aiuti”, news in diretta sulle proteste
Proteste in Iran, le notizie in diretta | Trump: «Azioni forti se il governo impicca i manifestanti». Teheran risponde: «Cerca il pretesto per attaccarci. I morti responsabilità sua e di Israele»; Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi; L'Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno: l'analisi dell'esperto ISPI; Ora la destra ha scoperto la bellezza dei diritti e del dissenso (ma solo in Iran e in Venezuela).
Iran: “Se attaccati, bombarderemo le basi Usa”/ Russia contro l’Ue: “Sostiene apertamente la rivolta” - Iran, ultime notizie proteste e tensioni: "Se attaccati, bombarderemo basi Usa". ilsussidiario.net
Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it
“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it - it ad Ali Vaez, capo del Progetto Iran di Crisis Group: "La repressione senza precedenti segna una vittoria temporanea della ... fanpage.it
Perché gli Usa minacciano l’Iran ma non attaccano x.com
L’Iran minaccia reazioni: “Se gli Stati Uniti attaccano risponderemo”. Il rischio di un intervento armato torna centrale. facebook
