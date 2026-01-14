Iran | Se USA attaccano bombarderemo le basi medici iraniani | Sparano agli occhi dei manifestanti news in diretta

Le recenti tensioni in Iran hanno portato a un incremento delle proteste e a un alto numero di vittime. Seguono aggiornamenti in tempo reale sulle azioni delle autorità e sulle reazioni internazionali, tra cui minacce di risposta militare e interventi di medici che denunciano violenze contro i manifestanti. Un quadro in evoluzione che richiede attenzione e informazione accurata sulle dinamiche in corso nel paese.

Iran: Usa cercano pretesto per attaccare - "Usa e Israele hanno una responsabilità diretta e innegabile per la perdita di vite di civili innocenti", sostiene l'ambasciatore iraniano presso l'Onu ... rainews.it

“Trump attaccherà l’Iran, il regime è a un vicolo cieco”: il punto dell’analista a Fanpage.it - it ad Ali Vaez, capo del Progetto Iran di Crisis Group: "La repressione senza precedenti segna una vittoria temporanea della ... fanpage.it

Perché gli Usa minacciano l’Iran ma non attaccano x.com

L’Iran minaccia reazioni: “Se gli Stati Uniti attaccano risponderemo”. Il rischio di un intervento armato torna centrale. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.